Viernes (al fin): música, cine y teatro

A las 21.30 Woody Allen Night por París Jazz Club. El grupo interpreta un repertorio de jazz que Woody Allen eligió para sus películas, acompañado de visuales y monólogos de humor. El show consiste en un repertorio de canciones que Woody Allen eligió para sus películas y algunas otras que no pero que las podría haber usado. Con un jazz de New Orleans, pasando brevemente por New York para ver de reojo el Empire State, intentaremos aterrizar musicalmente en París si las condiciones climáticas lo permiten. Con distintos climas y sonoridades, proyecciones de escenas de películas y algunos monólogos de humor, París Jazz Club ofreció más de 400 presentaciones del show denominado “Woody Allen Night” en diversos escenarios de capital federal, GBA y el interior del país desde el 2014. Plataforma Lavardén, Sarmiento 1201

A las 20.30 Osvaldito... y algo más. Germán Mazzetti (ex Marca Cañón) presenta su nuevo show. Reconocido televisivamente por su participación en el programa Bótelos, el humorista presenta los mejores momentos de los monólogos de Osvaldito. El personaje estará acompañado por El Payaso Chin Chin, que brindará su alegría y humor. Centro Municipal de Distrito Sur "Rosa Ziperovich". Uriburu 637. Entrada gratis

A las 21 "La orden del dragón". En 1976 -año chino del Dragón- sucedió en Argentina una de las catástrofes más grandes de su historia. Un grupo de monstruos asesinos sumieron al país en la más cruel de las noches. Texto, dramaturgia y dirección: Aldo El-Jatib. Producción: El Rayo Misterioso. Teatro del Rayo, Salta 2991.

A las 21 "Heroínas. Mujeres anónimas que desafiaron el tiempo". Quince mujeres van y vienen durante una hora para compartir y celebrar sus vidas. Los relatos que emergen hablan de personas que han labrado o inspirado una gran obra o una gran epopeya en el anonimato. Mujeres audaces, rebeldes y exquisitas, que han atravesado el desierto y el río del despojo, el olvido, el reconocimiento y la invisibilidad. Cada espectador será parte de tres de estas siete grandes historias de vida. Centro Expresiones Contemporáneas. Paseo de las Artes 310

A las 21.30 Función de Miguel Ángel sigue pintan2. Luego del éxito de la primer Pintura, Miguel Ángel Tessandori vuelve al teatro con su nuevo espectáculo. Un recorrido poético por historias, cine, arte, personajes y emociones. Acompañarán a Tessandori en escena: Alejandro "Turco” Mustafá y su repertorio, música en vivo de la banda AfterClass y danza por Vanina Beltrán, Marcelo Petrin, Marlén Lazo Pinto y Leonardo Laveggi, entre otros invitados sorpresa. Dirección general: Damián Ciampechini. Asistencia: Julieta Turco. Teatro Munipal La Comedia. Mitre 958

A las 22 Show de Fluido. Presentación de su última placa Umbral. Este disco, con sus riffs de guitarras, bases marcadas y líneas vocales melódicas, confirma la vuelta de Fluido a su esencia más visceral y rockera. En 2018 presentaron Umbral en varias ciudades del país Umbral y recibieron el reconocimiento de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe que los declaró Banda de Interés Provincial. Este año lo iniciaron cerrando el Festival Paraná Rock en la Isla la Invernada. Balcarce 379.