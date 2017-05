Viernes desapacible: alerta, gris y frío

El termómetro no iba y venía muy lejos. Unos 14 grados marcaba antes de las 7, mientras que la temperatura máxima prevista es de 15 grados. Estaba bien fresca la mañana, para abrigarse bien.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo