Violencia de género: cinco casos de agresiones físicas y amenazas

Cinco hechos de violencia de género fueron denunciados por mujeres de distintos puntos de Rosario y motivaron la intervención policial. En dos de esos episodios, las agresiones llegaron a los golpes de puño. En los otros casos, hubo rompimiento de prohibición de acercamiento.

Este lunes por la tarde, Loana F., de 21 años, denunció a la policía que su actual pareja, Leonardo D, de 34, la golpeó a ella y a su madre Dora G., de 50 años. El agresor también provocó daños en la puerta de la casa de 27 de febrero al 3500. Personal de Comando Radioeléctrico detuvo al hombre, que fue imputado.

También este lunes, en La Paz al 5200, Luján C. de 19 años, informó que su ex pareja, Matías V. de 21 años, la tomó a golpes de puño luego de una discusión. La agredida denunció penalmente al joven, que fue detenido.



En Arijón al 800, Marcela M. de 44 años, señaló que su ex pareja, Rubén M. de 48 años, había violado la prohibición de acercamiento según oficio judicial, por lo que procedieron a su aprehensión.



Personal del Comando fue convocado a la calle Husares al 1900. Allí entrevistaron a Mariana L. de 38 años, quien señaló a Luciano M. de 44 años como su ex pareja, que momentos antes la había amenazado de muerte. El hombre fue detenido.



Por último, en las primeras horas de este martes, en Barra al 800, personal del Comando entrevistó a Aimar M. de 19 años, quien aseguró que Gabriel M. de 40 años, a quien señaló como su padre, que momentos antes habría amenazado y agredido físicamente a ella y a su madre, Lorena G. de 42 años. A su vez, el agresor tenía una prohibicion de acercamiento según expediente del Juzgado Colegiado de Familia Nº4. Procedieron a su aprehensión.