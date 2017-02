Violento asalto a tres familias argentinas en una casa del sur de Brasil

Las víctimas del robo llegaron a la zona de balnearios el pasado fin de semana, a bordo de tres vehículos, pero tenían previsto finalizar los trámites de rigor y regresar a la Argentina, con la experiencia de que "con solo ver la patente del auto te atacan y acá (en Brasil) no somos bien atendidos", dijo Dienifer Borges.

Si bien la joven residió en Torres durante varios años, comentó que "los policías brasileños no actúan cuando las víctimas de atracos son argentinos, ya que según dicen en nuestro país tampoco hacen nada cuando roban a los brasileños".

De acuerdo con el testimonio de Borges, el vehículo sustraído por los delincuentes hizo un extenso recorrido "a pesar de que hay puestos de la policía local en varios puntos, pero no fue advertido por los efectivos".

