​​​​​​​Violento asalto a una familia de barrio Martin

Según la propietaria del departamento, los delincuentes se llevaron dinero, un celular y los tres juegos de llaves que había. "Nos dejaron encerradas. No pude dormir. Todavía estoy temblando", señaló la mujer.

"Mi marido tiene una insuficiencia cardíaca. Pensé que le iba a dar un infarto. Uno de los delincuentes no tenía más de 15 años", agregó.

"Mi marido estaba en el baño, yo durmiendo y mi hijo en la computadora. Cuando mi hijo sintió un ruido, se dio vuelta y ya lo estaban apuntando con un cuchillo. Lo tiraron al piso, le taparon la boca y lo ataron. A mí me agarraron del cuello y me arrojaron al suelo también", comentó.

Lidia, propietaria del departamento, comentó a De 12 a 14 (El Tres) que cuatro ladrones entraron al lugar –se presume que a través del balcón– cuando ella estaba con su marido y su hijo. Añadió que tomaron un cuchillo y una tijera que estaban adentro de la vivienda y que no llevaban mochilas ni bolsos, que suelen ser usados para depositar los elementos robados.

