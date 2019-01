Violento asalto en una casa de jubilados: "Nos dieron vuelta todo"

Un matrimonio de jubilados fue despertado por delincuentes que ingresaron en la madrugada de este jueves en su casa de Ecuador al 500 bis. Al hombre lo golpearon, lo maniataron y lo apuntaron todo el tiempo con un revólver. Se llevaron hasta las alianzas.

Según contó la jubilada asaltada a De 12 a 14 (El Tres), "entraron dos personas" cuando dormía junto a su pareja. "Nos despertaron de repente con una luz en los ojos. A mi marido le pegaron y lo ataron. Fue muy violento, muy feo", comentó.

"Se llevaron dinero, anillos de oro, mi alianza, una computadora. Nos dijeron que nos quedemos quietos. En todo momento nos apuntaron con un revólver. Nos dieron vuelta la casa", añadió.

La mujer explicó que su marido "está enfermo del corazón, listo para una operación delicada". "No sabés lo que es. No me puedo reponer", concluyó.