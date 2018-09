"Vividora, gusano": Baby Etchecopar cruzó muy duro a una mujer que reclamaba por la situación económica

Baby Etchecopar es conocido por hablar sin filtro. Maltrata y destrata a su audiencia y entrevistados y este jueves lo volvió a hacer con una militante del Movimiento Evita que cobraba un plan y reclamaba un aumento en el centro porteño. La mujer le contaba que con lo que gana con su marido no les alcanza y Etchecopar terminó diciendo que debería pagar Ganancias. Le gritó “gusano” y “vividora” antes de cortarle.

Según publicó Clarín, el centro porteño volvió a ser un caos este jueves por una protesta de organizaciones sociales que le exigieron al gobierno que “cambie el rumbo de ajuste y saqueo y garantice respuestas a los sectores más castigados".

En ese contexto, Etchecopar entrevistó a Silvia Ponce, una dirigente del Movimiento Evita de La Matanza, en su programa “El Ángel del mediodía” y la cruzó fuerte.

Así fue el tenso cruce:

Silvia Ponce: Soy Silvia Ponce, referente del Movimiento Evita de La Matanza.

Baby: Qué están buscando, Silvia?

SP: Estamos buscando aumentos de los salarios, de las jubilaciones, pensiones, asignaciones, porque todo lo que dijo ayer el presidente es mentira.

B: Te hago una pregunta, ¿cuánto cobrás vos de asignación?

SP: Yo solamente cobro un plan de 5.500 pesos por mes.

B: ¿Y trabajás?

SP: Sí, trabajo todos los días en mi casa.

B: No no, pero en tu casa no. Vos contestame lo que yo te pregunto porque cassette no. ¿Vos trabajás o no trabajás?

SP: Sí, trabajo.

B: ¿Dónde?

SP: Vendiendo tortillas, hacemos pastafrolas, hacemos pizzetas y se vende todo lo que se puede.

B: Y entonces si vos trabajás vendiendo pizzetas, pastafrolas y todo, ¿por qué cobrás un plan?

SP: Porque no me alcanza.

B: Pero a mí tampoco me alcanza, no le alcanza a nadie. Mi hijo gana 12.000 mangos por mes y labura ocho horas por día.

SP: Y mi marido se va a las 6 de la mañana y vuelve a las 8 de la noche.

B: ¿Y cuánto gana?

SP: Gana 22.000 pesos

B: Tu marido gana 22.000, vos 5.000 de los planes, más las pizzetas, ganás más que yo. Y estás pidiendo guita. ¿No te da vergüenza? Caradura. Con un sueldo de 30 lucas. Sinvergüenzas. Caraduras.

SP: La verdad que vos sos una porquería.

B: Vos sos una porquería. Vividora. Gusano. Sáquenla del aire. Hijos de puta. 30 lucas por mes y están pidiendo aumentos. La culpa de esto es de Macri. ¿No escuchás Macri que son unos hijos de puta? Sacale los planes a estos hijos de mil puta. El marido gana 22 lucas, ella 5 de la boludez, hace pastafrolas y todo y gana 40.000 lucas por mes. ‘Tengo seis hijos’. ¿Quién te manda a coger, boluda? Dejate de joder. Tienen que pagar Ganancias. Me indigna.