Wanda Nara lloró en la televisión italiana: “No soy una bruja”

Wanda Nara se largó a llorar durante un programa de la televisión italiana, cuando se refirió a las críticas que lanza sobre ella Ivana Icardi, la hermana de su esposo, Mauro Icardi. También dio pistas sobre dónde va a jugar en la próxima temporada.

De acuerdo a lo que informa el sitio oficial de El trece, invitada al programa “Verissimo”, del canal 5, la manager del jugador del Inter se quebró al describir la cantidad de falsedades que viene diciendo Ivana sobre ella. Es que desde que ingresó a la versión italiana del “Gran Hermano”, no para de criticar permanentemente a su cuñada. La modelo, en principio, pareció ignorarla pero después empezó a responderle en sus Instagram Stories y luego llegó una denuncia por difamación.

“No soy una bruja. Siempre hemos ayudado a la familia. Ivana vino a mi casa hace un par de meses y le abrimos las puertas a ella y a su novio, que también es futbolista. Ivana no es sincera. Mauro es un gran hombre, no solo ayuda a la familia, sino que también ayuda a personas que no conocemos. A ella le regaló un coche para ayudarla. Está hablando mal de su hermano, esto no tiene precio", se defendió en el programa.

Y agregó: “Las personas que nos conocen realmente saben cómo somos. La vida no termina en una transmisión. Ella sabe que siempre estamos ahí después de todo. Si quisiera encontrar a Mauro podría venir a casa y no ir al Gran Hermano. La gente habla sobre las cosas de la familia en su casa y no en la televisión. Mauro y yo nunca iremos a la televisión por esto”, afirmó.

Y con respecto a los conflictos que tuvo su esposo en los últimos meses con el resto del equipo, la manager sostuvo: “Él continúa marcando goles. Él sigue adelante porque es el más fuerte de la familia. Está más tranquilo ahora. Abraza a todos sus compañeros porque siempre ha tenido una relación maravillosa con todos”.

Y prosiguió: “Seguramente el año que viene seguiremos en Italia", lo que no confirmó para nada adónde va a jugar Icardi durante la próxima temporada, ya que hay rumores que lo ubican en la Juventus de Turín, en lugar del argentino Paulo Dybala.