¿Habrá motorhome?: Pampita, protagonista de un thriller erótico

“No soy una improvisada. Me gusta prepararme para cada trabajo. Recibimos cinco guiones, pero nos quedamos con este. Se trata de un drama entre dos hermanas con un secreto familiar. Yo soy una de ellas. Estoy feliz. Hice el casting y quedé”, aseguró Pampita en una entrevista con la revista Viva.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo