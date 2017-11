¿A quién le teme Sol Pérez?: "Ojo con..."

Sol Pérez se ha convertido en una de las candidatas a ganar el Bailando 2017. La semana pasada se impuso en el duelo telefónico ante Nancy Pazos y Chechu Bonelli; sin embargo, la chica del clima contó que hay otra competidora que bien podría arrebatarle el trofeo.

Para “la sobri de Pérez”, Gladys La Bomba Tucumana podría llegar hasta el final del certamen.

“Cuando he viajado al interior (léase el país para los porteños) me han dicho que la quieren a La Bomba Tucumana. Ojo con ella en el teléfono”, manifestó en diálogo con Por si las Moscas en La Once Diez.

“La Bomba ya no es más el personaje más odiado porque pasó a ser graciosa”, opinó durante el ciclo radial.