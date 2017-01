A ver: las novedades de Netflix para este enero

Días atrás, Netflix anunció su programación para este primer mes de 2017. Entre los estrenos y nuevas temporadas asoman comedias, dramas y policiales, entre otros géneros.

Se trata de Historia de un Clan, The Mortal Instruments, One Day at a Time, Una serie de eventos desafortunados, You Me Her, Frontier, Degrassi: Next Class, American Crime y Downton Abbey, entre otros títulos.

La grilla abrió el último domingo con la segunda temporada de American Crime. Para esta nueva serie de capítulos, el programa da un giro hacia Indianápolis, donde la identidad sexual, el abuso, el acoso y la diferencia de clases en una elitista escuela privada dividen a la comunidad.

Lo mismo ocurrió con Fleming: The man who would be bond.

El último martes fue el turno de la segunda temporada de The Mortal Instruments. Clary y los Cazadores de Sombras se enfrentan contra el nuevo ejército de Valentine para determinar el destino final del Mundo de las Sombras. Hay un episodio disponible cada semana.

Desde el último miércoles se pueden seguir los capítulos de la temporada seis de Downton Abbey

One Day at a Time se presenta como una reinvención del clásico de Norman Lear, que se centra en una familia cubano americana, donde la heroína es una ex militar y recién separada mamá, interpretada por Justina Machado.

La mujer se enfrenta a una nueva vida como soltera, mientras educa a su radical hija adolescente y a su popular y sociable hijo preadolescente, con la “ayuda” de su anticuada madre cubana (Rita Moreno) y de su amigo y administrador del edificio, Schneider.

El primero de los trece episodios de la primera temporada se estrena este viernes.



El próximo 13 de enero desembarca en la plataforma la primera temporada de Una Serie de Eventos Desafortunados, basada en los libros de la serie internacional bestsellers de Lemony Snicket.

Protagonizada por Neil Patrick Harris, la serie cuenta la trágica historia de los hermanos huérfanos Baudelaire –Violet, Klaus y Sunny– y de su malvado guardián, el Conde Olaf. Este personaje busca hacerse de una fortuna a través del robo de la herencia.

Para más datos, la producción ejecutiva es de Barry Sonnenfeld y Daniel Handler.



Desde ese mismo día se podrá hacer click en Historia de un Clan, la miniserie sobre Los Puccio producida por Underground y con guión del escritor Pablo Ramos.

Para el próximo 18 de enero está previsto el estreno de You Me Her, una comedia romántica protagonizada por Emma y Jack, una pareja que contrata a una atractiva dama de compañía para un trío.

Pero a medida que los encuentros amorosos entre ellos continúan, el matrimonio se comienza a sentir atraído por la nueva mujer.

Por el lado del drama, Frontier es la apuesta que estará disponible en la plataforma desde el 20 de enero venidero.

La ficción sigue la caótica y violenta lucha por el control de la riqueza y el poder en el mercado norteamericano de pieles a fines del siglo XVIII contada desde múltiples perspectivas.



Terrace House Aloha State se conocerá el 24 de enero. En la primera parte de la primera temporada de esta serie original de Netflix, una cámara sigue a seis extraños, entre los que se incluyen una modelo, un mueblista y un músico que toca el ukelele. Todos viven juntos bajo el mismo techo en Hawaii.

La tercera temporada de Degrassi: Next Class se conocerá el 27 de enero. A raíz de un accidente de colectivo, los alumnos del colegio Degrassi encuentran diferentes formas de enfrentar la situación. Mientras tanto, la escuela recibe a un grupo de refugiados sirios.