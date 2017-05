Al culebrón entre Nicole Neumann y Cubero se sumó una ex novia

En otra parte de su descargo, Sofía, hace referencia a como curó sus heridas. “Entendí con paciencia que el tiempo lo cura todo, una frase demasiado real que me ayudó a superar situaciones más difíciles que esta y que me mostró que podemos vivir la vida que queremos vivir.” y siguió: "En aquel momento y luego de un proceso lógico de duelo por la separación, continué con lo que consideraba importante en mi vida: mi familia, mis amigos, mi trabajo, mi pasión por la danza, hice viajes, conocí a mi pareja, emprendí nuevos proyectos. Seguí adelante con mi vida que logré poner en orden y estar en paz, y así continúa hasta el día de hoy. Si es eso lo que realmente quieren saber ahí tienen la respuesta”.

“Por respeto a mi familia, mi pareja y mi presente voy a dar una respuesta a tanta insistente consulta que repentinamente tienen hacia mi en consecuencia de la mediática separación de Fabián; porque mi vida está en paz y pretendo que siga así”, comenzó escribiendo la bailarina y agregó: Hace mas de 10 años que soy completamente ajena a su vida; sus problemas, alegrías, logros y fracasos. En su momento no fue fácil para mi, ni mi entorno lidiar con las noticias que exponían lo que para nosotros era una situación muy dolorosa con el simple afán de conseguir un punto más de rating”.

Ante el culebrón que se desató en los medios, los especialistas en cuestiones del corazón no tardaron el pedir la opinión de Sofía. Y como "la venganza en plato frío", los once años de espera le dieron la posibilidad a la bailarina, quien al parecer tenía grabado en lo más profundo de su ser el plantón antes de llegar al altar, y se descargó en una extensa carta a través de su cuenta de Facebook

La separación entre Nicole Neumann y Fabián Cubero sigue dando que hablar. A los rumores de un tercero en discordia que involucran a la modelo con el empresario Pablo Cosentino, marido de la modelo Daniela Urzi; ahora se sumó con fuertes declaraciones la ex del fútbolista.

