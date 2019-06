Alfredo Casero confirmó que ya dejó la Argentina para instalarse en España. El popular humorista tenía ganas de probar suerte en Europa y animarse a nuevos proyectos laborales que venía postergando por falta de tiempo. Ahora está viviendo en un departamento ubicado en Palma de Mallorca.

El actor ya había manifestado que se iba a vivir al país del viejo continente en abril pasado. “Me voy afuera por un proyecto que tengo hace mucho en España”, explicó en diálogo con Ángel De Brito en CNN Radio Argentina.

“El trabajo de un actor tiene muchos vaivenes, es como el de un chacarero”, dijo Casero al poco tiempo de haber renunciado al ciclo de América Animales sueltos, donde solía realizar un mano a mano con el conductor Alejandro Fantino.

“Son los vaivenes de este trabajo. Alguna vez fui una pequeña pyme y en otro momento una estación de servicio. Trato de mantener cierto manejo de la economía”, señaló el artista. Luego, agregó que “todos los peronistas están desencantados del mundo, pero lo disimulan”.

En este 2019, Alfredo había tomado la decisión de irse a España, sin embargo reveló que se trataba de un proyecto surgido en 2017: “Hago música barroca y tenemos un grupo que todavía no terminamos de cerrar”.

“Tengo que volver a lo que yo quiero hacer. Igual, nunca voy a dejar de pelear por lo que me parece”, explicó el actor que en reiteradas ocasiones se ha manifestado a favor del gobierno actual.

“Tengo muchas ganas de ir y me tomo el tiempo de poder ir a laburar y armarlo. Hace años que vengo haciendo cosas ahí y ya tenemos fechas”, manifestó. En otra oportunidad, ya se había presentado con su banda en Londres e Inglaterra. Y tiene previsto hacer shows en Palma de Mallorca.

En sus últimas en la televisión, Casero hizo fuertes declaraciones sobre los políticos. En otra entrevista con De Brito, pero esta vez en su programa Los ángeles de la mañana, había opinado sobre el libro de Cristina Kirchner. Jugando con el título de la publicación, aseveró: “Sinceramente… chorra. Tiene que decir: ‘Sinceramente, somos chorros'”.

Cuando le consultaron sobre si lo afectan los insultos que recibe en la calle por su defensa al presidente Mauricio Macri, respondió: “Sí, estoy hecho pomada. Estoy tomando medicación. No, no me hace nada porque sé que forma parte de un tenis berreta, de pegar de un lado y del otro. Ni siquiera me sale contestar. Ya me río, también”.