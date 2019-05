Andrea Frigerio revela el secreto de su vitalidad y belleza

La actriz Andrea Frigerio se refirió a su edad y cómo hace para mantenerse saludable y con un aspecto tan jovial. Sin embargo, no dio detalles al respecto sino que hizo una invitación: lean su libro.

De acuerdo a lo que publicó el sitio oficial de El Trece, Andrea Frigerio fue invitada a la mesa de Mirtha Legrand. Con 57 años, la actriz de Argentina tierra de amor y venganza reveló los secretos para estar bien. Contó que decidió escribir el libro Belleza emocional porque se cansó de las recurrentes preguntas de sus conocidas sobre tips saludables y de belleza.

“Lo escribí porque todo el tiempo me preguntaba cómo hacés. Muchas mujeres me decían ‘ yo quiero llegar a tu edad como vos’”, explicó la actriz que interpreta a Ivonne en ATAV.

“Por ahí estaba tomando algo y tenía que interrumpir la reunión, me paraba para darles tips o algo de cómo eran mis hábitos. Entonces directamente fue...‘andá a comprar mi libro y listo’”, agregó Frigerio.

El sábado, Andrea posteó en su cuenta de Instagram un video en el que baila junto a su hija al ritmo de I just call to say i love you de Stevie Wonder. En bikini, la actriz lució una figura admirable que confirma el resultado de sus buenos hábitos.