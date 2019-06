De regresó al país proveniente de Ibiza Andrea Frigerio se encontró con una pésima situación: le habían abierto el candado de su valija y le robaron parte de sus pertenencias. Indignada, lo denunció en su cuenta de Instagram con cuatro palabras: Abrevalijas, Iberia, Ezeiza chorros, junto con una imagen de su ropa toda mezclada.

De inmediato compartió otra historia en su cuenta, en la que tiene 143 mil seguidores, en la que ironizó: "En estos momentos todos nuestros agentes están ocupados. Por favor manténgase a la espera!!! Jajaja y así media hora. El servicio de Iberia, en combinación con el factor argentino (chorros) es un combo increíble. #dalequeva!", describió para denunciar la desprotección que sentía.

La actriz que interpreta a Madame Ivonne en ATAV (El Trece, lunes a viernes a las 21.30) agregó que "Mi equipaje apareció después, entre otras valijas. Vi que el candado estaba abierto, pero como la valija no estaba rota ni nada, no me fijé. Sin embargo, cuando llegué a casa y la abrí, encontré todo revuelto adentro y me faltaban cosas", según publicó diarioveloz.com.

Por último, contó que "Hice el reclamo a la aerolínea pero me tuvieron de un lado para el otro entre máquinas. Nadie me respondía. Y yo estaba citada en Pol-ka así que tuve que resignarme y cortar". Finalmente se supo que le sacaron zapatillas y ropa.