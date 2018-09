Antes del show, Charly García fue declarado Visitante Distinguido

En la jornada a previa a la presentación de la La Torre de Tesla en la ciudad –este miércoles y con entradas agotadas–, Charly García fue declarado Visitante Distinguido de Rosario por el Concejo Municipal.

También la Facultad de Humanidades y Arte de la Universidad Nacional de Rosario ofreció su reconocimiento y le otorgó el el título de Doctor Honoris Causa.

Charly fue declarado ciudadano ilustre de rosario . pic.twitter.com/eDZSP9cmWc — jose palazzo (@josedpalazzo) 4 de septiembre de 2018

La declaración del Concejo surgió por iniciativa de los bloques de Ciudad Futura y el Frente Social y Popular.

Las concejalas Caren Tepp y Celeste Lepratti impulsaron que se declare a Charly Visitante Distinguido de Rosario “como muestra de homenaje y agradecimiento por su contribución al desarrollo de la cultura y la vida artística de nuestro país, y por su compromiso en la búsqueda de una sociedad más libre”.

El decano de la facultad de humanidades. JOSE GOITY , hizo entrega del doctorado honoris causa al sr CHARLY GARCIA . pic.twitter.com/K2KEFE4WF5 — jose palazzo (@josedpalazzo) 4 de septiembre de 2018

En tanto que el decano de Humanidades, José Goity, le entregó al ex Sui Generis el título expedido por esa casa de altos estudios.

José Palazzo, mánager de García, compartió en redes sociales imágenes de los encuentros.

La Torre de Tesla

Con gran expectativa, Charly García presenta este miércoles a las 21 en la carpa hangar del predio de la ex Rural, Parque de la Independencia, La Torre de Tesla.

El acceso al show con localidades agotadas –los tickets se terminaron en media hora– será por Caesar y 27 de febrero, y las puertas abrirán a las 18.30.

Desde la organización se informó que el recital comenzará a las 21 (puntual) y por lo tanto se solicita acudir con tiempo “para llegar con tranquilidad”.

En el predio habrá 45 efectivos policiales abocados y más 100 agentes de seguridad privada.

Asimismo, se solicita “a aquellas personas que no tienen entradas que por favor no se acerquen al predio. No podrán ingresar de ninguna manera ya que las localidades se encuentran totalmente agotadas”.