La voz del músico y poeta Leonard Cohen se volverá a escuchar en Thank for the Dance, álbum póstumo que verá la luz el 22 de noviembre próximo.

Según la discográfica Sony Music, esto fue posible gracias a su hijo, Adam Cohen, que hizo los arreglos necesarios a las grabaciones que conservaba de la voz de su padre, obtenidas durante la grabación de You Want It Darker.

El álbum se publicará a poco más de tres años de la muerte del compositor, que falleció el 7 de noviembre de 2016.

Según trascendió, siete meses después de esa fecha su hijo halló las grabaciones en un garaje cerca de la casa de Leonard.

"Al componer y hacer arreglos de la música para que se adaptara a sus palabras, elegimos sus marcas musicales más características, consiguiendo así que él estuviera con nosotros", explicó Adam Cohen en el comunicado que informa el lanzamiento.

.

La canción "The goal", ya disponible en plataformas digitales, es un anticipo de la placa que tiene entre los créditos al productor Daniel Lanois (colaborador de U2), el coro berlinés Cantus Domus, el baijsta de Arcade Fire, Richard Reed, así como Damien Rice y la cantante Leslie Feist.