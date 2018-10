Áspero: Cubero contó que bloqueó a Nicole Neumann y ella contestó

Fabián Cubero contó este lunes que bloqueó del WhatsApp a Nicole Neumann, su ex y madre de sus tres hijas, después de la última pelea que tuvo la modelo con Mica Viciconte, su actual pareja.

Luego de que el futbolista explicara en un audio las razones de su determinación y que estas se hicieran públicas, Nicole le respondió:

Cubero contó que había bloqueado a Neumann “cansado del hostigamiento permanente”.

“Me manda mensajes a todo tipo de hora. Mensajes agresivos... Otros mensajes amenazantes también. Yo cumplo a rajatabla. Me gustan las cosas simples. Cumplo con el convenio que firmamos. Paso todos los comprobantes de todos los meses", afirmó el referente de Vélez en un mensaje de audio enviado al periodista Tomás Dente.

"Cuando tengo a las nenas, me ocupo de que estén bien, que estén tranquilas. Si no puedo estar con ellas cuando trabajo me preocupo de que estén con gente de nuestro entorno. No está bueno recibir mensajes a las dos de la tarde, a las siete o a las tres de la mañana", continuó.

“Todo esto ya lo tiene mi abogado. Tomé la decisión de bloquearla del WhatsApp. Ella me manda mensajes de texto y se comunica con las nenas. Yo ya le avisé por qué la tuve que bloquear del WhatsApp. Me voy a manejar así hasta no poder tener un trato normal", abundó.

También este lunes, Nicole recogió el guante y le envió un mensaje a la periodista Mariana Caprarola.

"Se ve que están muy aburridos y hasta inventan mensajes 3 am que jamás hice. A esas horas duermo o hago cosas mucho más entretenidas con mi novio. El fin de semana se ofendió porque yo cambié un horario de viaje para ir a los Sports de mis hijas y para él era mejor que vayan con su novia y su amiga que habla mal de la mamá de sus hijas. Y se ofendió y me bloqueó por querer hacer mi rol de madre. Y porque le molesta que viaje con mi novio se ve", se quejó Nicole.

"También está ofendido porque le reclamo que pague el regalo del día del maestro y de los cumpleaños de sus hijas, la señora que las cuida los días que trabajo y él tiene las tardes libres. Y lo amenazo que voy a tener que resolver todo esto con abogados porque hablando no se puede, se ve. Busca castigarme todo el tiempo por haber elegido separarme", continuó.

Y cerró: "Yo estoy trabajando y él tiene tardes libres y hay muchas otras cosas que no quiere pagar como la luz, cablevisión (sic) y de pedo me alcanza para una compra de supermercado".