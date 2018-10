¡Basta de torturarme!: el tuit desesperado de Luciana Salazar

Cuando parecía que el escándalo que protagonizado en torno a un audio seguido de acusación de brujería era lo más lejos que podía llegar Luciana Salazar, un tuit corrió la vara.

La modelo y conductora compartió un posteo en Twitter en el que lanza un desesperado pedido.

Basta basta de torturarme y castigarnos!Me quemaste la cabeza todo este tiempo q las cosas profesionalmente te van mal por mi culpa, q perdiste trabajos y por atras me entero que estas pensando en alquilar o alquilaste ya una mansion el punta del este!!Basta d este psicopateo �� — luciana salazar (@lulipop07) 4 de octubre de 2018



Luego, retuiteó un mensaje del periodista Fernando Prensa que rezaba lo siguiente: "Acá hay algo más. Algo los mantiene vinculados y no podés contar, es una sospecha mía. Por otro lado no siempre son las mujeres las que no sueltan, ni las despechadas. ¡Ojo, para mí eh!".

Antes del tuit, Luciana se había referido a su ex pareja Martín Redrado en Chismoses, el programa que conduce por Net TV.

"Yo tomé la decisión, y él lo sabe muy bien, de separarme en marzo. Obviamente nosotros nos seguíamos viendo y cada vez que eso pasaba, a Martín le pasaban cosas conmigo. Quería estar conmigo, buscaba besarme y yo lo frenaba", contó.

Cuando en el programa le preguntaron por si seguía teniendo contacto con el economista, Salazar avisó: "Me deseó suerte por el programa. Estuvimos hablando en muy buenos términos estos últimos días pero ahora hay cosas que no están bien. Hoy está todo mal porque dice una cosa y hace otra. Yo ya terminé absolutamente con él y tengo ganas de enamorarme de otra persona".