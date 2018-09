Besos húmedos: el Aquadance hot de Jimena Barón

Más sensual imposible. Así fue la performance de Jimena Barón en el Bailando, donde junto a su bailarín Mauro Caiazza brilló en el Aquadance.

La pareja realizó una coreografía del tema Love me like you do, de Ellie Goulding, que terminó con un apasionado beso en medio de las piletas.

“Me calenté, fue el primer Aquadance caliente. Me pareció hermoso lo que hicieron, me encanta que exploten”, les dijo Flor Peña, que los calificó con un 9.

Marcelo Polino le puso un 7 y destacó la conexión de la pareja. El mismo puntaje que Angel De Brito. Laurita Fernández, con voto secreto, afirmó: "Me encantó el efecto visual. Fue sexy y se vieron trucos increíbles".