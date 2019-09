Billie Eilish se presentará en la Argentina en 2020. La cantante de 17 años traerá su When We All Fall Asleep Tour al DirecTV Arena de Tortuguitas, en la provincia de Buenos Aires, el 2 de junio del año próximo.

Eilish interpretará en vivo las canciones de su álbum debut, When All Fall Asleep, Where Do We Go?, junto con las del EP Don't Smile at Me y algunos de los 19 singles que publicó en los dos años que lleva como cantante.

Billie Eilish Pirate Baird O'Connell nació en Los Ángeles en 2001, hija de una madre actriz y un padre guionista.

Luego de estudiar canto, danza y tomar clases de piano, Eilish comenzó a grabar canciones por su cuenta a los 14 años, siempre acompañada y producida por su hermano mayor, Finneas.

En 2016, subió su primer single, "Ocean Eyes", a Soundcloud y logró que se convirtiese en un éxito viral, y también en la vía de acceso a un contrato discográfico con Interscope.