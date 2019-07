El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no se pronunció en las redes sociales, su medio predilecto, ni a través de un comunicado sobre la muerte del popular músico de bossa nova Joao Gilberto y cuando la prensa lo increpó solo lo destacó como "una persona conocida", según informó la prensa local



"Era una persona conocida. Nuestros sentimiento están con la familia, ¿está bien?", respondió el mandatario horas después del fallecimiento del famoso artista, según el diario Folha de Sao Paulo.



El hijo de Gilberto, Joao Marcelo, informó a través de las redes sociales que su padre había fallecido a los 88 años en Río de Janeiro. No explicó la causa de la muerte.



Gilberto fue uno de los cantantes, compositores y guitarristas más famosos de Brasil y uno de padres del estilo bossa nova, que no solo formó e influyó sobre grandes músicos de su país, sino que ayudó a hacer conocida la música brasileña en todo el mundo.