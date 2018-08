Bomba: le preguntaron a La Princesita si borraría las fotos del Kun

A un año de la separación de Sergio Kun Agüero, Karina, la Princesita se refirió en entrevistas a la ruptura.

Pero más allá de los medios, la cantante también suele contestar preguntas de sus seguidores y seguidoras en redes sociales.

Y en ese contexto es que volvió a hablar de su ex pareja, con quien mantuvo más de 5 años de vínculo.

“¿Viste que el Kun borró las fotos con vos? ¿Vas a borrar las tuyas?", indagó una usuaria en Instagram Stories.

Y Karina respondió: "Yo tengo mi propia personalidad. Gracias a Dios me manejo como quiero y no copiando o imitando a nadie. El tema de las fotos es una pavada, lo vivido no se borra. Cada uno tiene derecho a elegir borrar lo que quiera. Y yo en la vida, y en general, elijo no comportarme igual que los demás".



También le preguntaron si el Kun “era bueno en la cama”. “Qué? Cómo preguntas esta cosas. No lo puedo creer!”, escribió Karina.

"Hoy siento que el gran amor de mi vida ya pasó. Pero bueno, quizá me sorprenda y venga algo que supere lo que una ya vivió. No sé. Igual, hoy no estoy esperando ni buscando el amor. Estoy bien así", dijo Karina en diálogo con Noticiero Trece.