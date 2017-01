Bowie se enteró de que padecía cáncer terminal mientras grababa Blackstar

David Bowie se enteró de que sufría un cáncer terminal tres meses antes de morir, el 10 de enero de 2016, según revela un documental que emitirá mañana la BBC sobre su vida y carrera. El vocalista recibió la noticia mientras grababa el vídeo musical "Lazarus", informó la agencia EFE



El autor de "Starman" murió dos días después de haber cumplido 69 años y de lanzar su vigesimoquinto álbum de estudio, Blackstar, un proyecto colmado de simbolismos y en el que hay referencias a la muerte.

"Supe al final de la semana de grabación que él se había enterado de que todo había terminado", indicó el director de ese video musical, Johan Renck, en declaraciones hechas para el documental David Bowie: The Last Five Years, que indaga en los últimos años del músico y que la BBC emite este fin de semana.

En esa entrevista, Renck aclaró además que la temática de ese videoclip, en el que se ve a un Bowie pálido, con los ojos cubiertos con vendajes, tumbado en una cama de hospital, no versa sobre la enfermedad del músico, como se ha especulado.

DAVID BOWIE: THE LAST FIVE YEARS, BBC 2 next Saturday. Full details of Bowie-related BBC January broadcasts here: https://t.co/XRwPufIeZZ pic.twitter.com/0qYW75CAas — David Bowie Official (@DavidBowieReal) 31 de diciembre de 2016

La cinta, dirigida por Francis Whately –que ya estuvo al frente de David Bowie: Five Years en 2013–, incluirá sonido inédito de la grabación de "Lazarus" y desvelará aspectos desconocidos del compositor, con entrevistas de allegados, centrándose en sus dos últimos trabajos, The Next Day y el citado Blackstar.

El Duque Blanco murió como consecuencia de un cáncer de hígado el 10 de enero de 2016. Los detalles de la afección fueron revelados por el director teatral belga Ivo van Hove.

Aquí, una brevísima lista de canciones para recordarlo.