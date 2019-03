Cachetazo De Campo en el CET

Cachetazo de campo es el título de la obra de Federico León que, dirigida por Romina Bozzini que cuenta la vida de dos mujeres. El campo será el observador de sus confesiones. Con su manera rústica y tosca mediará entre ellas para hacerlas parte de su naturaleza.

La historia cuenta como Nélida deja todo y se lleva a Sandra, la hija, con lo puesto. Al campo se la lleva. Están en el campo y con el Campo. El hombre lleva nombre de paisaje. El campo o el confort le dicen a Sandra. No se puede tener todo. Entre ellas se habla del clima, se habla de muñequitos de trapo, se habla de mascotas, de películas. Siempre se habla de otras cosas porque hay palabras que no se pueden nombrar, nombrarlas significaría reconocerse en ese espejo en el que no quieren mirase; enfrentar lo oculto, lo que no se puede, lo que se teme. Significaría mostrarse frágiles, vulnerables, y entonces: ¿Qué hacer con todo eso?...

La cita será los sábados de Marzo y Abril 22 hs en el CET, San Juan 842.

Ficha Técnica

Asistencia de dirección: Ma. Julia Fiasco

Adaptación de Vestuario y Diseño de Objeto: Romina Coletta

Diseño de Luces y Técnica: Ignacio López

Diseño Escenográfico: Guillermo Becerra

Diseño y Fotografía para Gráfica: Ma. Julia Fiasco

Entrenamientos con violín: Franco Dolci

Fotografía Y Audiovisuales: Lilen Barberis

Producción General: Romina Bozzini y María Julia Fiasco

FB / Instagram: cachetazodecampo18