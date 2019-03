Carmen Barbieri le preguntó por qué la engañó y Santiago Bal respondió: "La pendeja era una fenómena"

Santiago Bal y Carmen Barbieri protagonizaron un momento tan tenso como gracioso. Es que la ex pareja fue invitada a un programa de televisión y hablaron de su intimidad. La ex vedette le preguntó por qué le había sido infiel y su ex marido fue contundente.

De acuerdo a lo que publicó el sitio Ciudad.com, el momento televisivo de Carmen Barbieri (63) y Santiago Bal (83) en Intrusos, conducido por Jorge Rial, fue casi un sketch.

El actor cómico consideró que tuvo una la mala experiencia matrimonial con Silvia Pérez y por el contrario, resaltó las bondades de la madre de Federico Bal. "(Silvia) no fue una buena esposa. Y yo fui un esposo enfermo. Al año de que naciera Julieta (Bal), me enfermé por primera vez y tuve una enfermedad muy seria. Ella no se portó bien... Carmen hay una sola", dijo Santiago.

Entonces, el conductor del programa intervino: "Y boludo, ¿por qué hiciste lo que hiciste con ella?", le preguntó obteniendo una huidiza respuesta del invitado: "Por qué, ¿qué?". Barbieri lo miró a los ojos y le preguntó, sin achicarse: "¿’Por qué me engañaste? ¡Sordo! Es sordo cuando quiere", disparó la capocómica, sin nombrar a Ayelén Paleo, la bailarina que en 2011 tuvo un romance con Bal que le puso punto final a su pareja, tras 25 años.

Acorraldo, Bal lanzó: "Porque la pendeja era una fenómena. Mirá que fácil", disparó sin dobleces.

Carmen se levantó del sillón y amenazó con irse del programa. "Yo me voy del móvil. Estoy grande, pero bastante bien estoy. ¿Escuchaste lo que dijo?", le comentó Barbieri a Rial, quien salió a bancarla: "¿Vos te escuchaste?". Y Bal se mantuvo en su postura: "Sí".

"Se hace el viejo bueno... Te enamoraste, Santiago", acotó Carmen y obtuvo una declaración de amor: "No, nunca me enamoré. De la única mujer que me enamoré fue de vos”, remató.