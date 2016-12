Chano en terapia: estuvo cuatro días sin comer ni beber agua

En tanto, Chano deberá pasar fin de año en terapia intensiva hasta reponerse. "Se hicieron análisis toxicológicos cuyos resultados aún no están, pero (el posible uso de drogas) no agrega ni resta al cuadro médico actual", completó quien lo atendió.

El ex líder de la banda Tan Biónica, Chano Charpentier, volvió a ser noticia este viernes al ingresar en un estado preocupante al Sanatorio Finochietto tras sufrir una cefalea intensa, deshidratación y excitación psicomotriz. Según los médicos que lo examinaron, llevaba unos cuatro días sin comer ni beber agua.

