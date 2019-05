China Suárez reveló cuáles son sus “imperfecciones”

China Suárez reveló cuáles son las partes de su cuerpo que siente “imperfectas”. Sin embargo, aseguró que acepta su fisonomía de madre y consideró que lo más atractivo de una persona es su actitud.

La actriz brindó una entrevista para la revista Caras y, de acuerdo a lo que publicó el sitio de El Trece, fue consultada sobre la belleza física. “Uno nace como nace físicamente, la belleza no es mérito mío ni me siento una mina exitosa por eso. Me siento normal”, declaró.

“Sé que no tengo el culo perfecto ni las tetas perfectas ni soy alta pero me quiero mucho y soy feliz como soy. Hoy tengo un cuerpo de madre y me encanta mi cicatriz de mi cesárea. Creo que es un tema de actitud y cómo te ven”, detalló en relación a sus “imperfecciones”.

Más tarde contó: “Ando en bolas en mi casa cuando estoy sola con Benja o con Rufi porque siempre fui muy libre. Antes tenía las tetas paradas y ahora caídas. Me veo mucho más chica , con menos curvas… Ya no tengo la vara tan alta de que quiero ser perfecta”, concluyó.