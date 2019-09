Cinthia Fernández y Martín Baclini tuvieron un martes negro en la pista del Súper Bailando 2019. La bailarina y el empresario rosarino presentaron una coreografía creativa en la ronda de Cha cha pop, pero no lograron seducir al jurado y terminaron muy cerca de la sentencia.

"Arrancaron bien, pero cuando lo empecé a ver a Martín se derrumbó todo. Es muy difícil este ritmo y en los que no bailan se nota mucho. De hecho, Cinthia bajó su nivel para no dejarlo tan desparejo. No fue la mejor noche para ustedes", indicó Ángel de Brito, uno de los jurados del certamen de ShowMatch.

"Martín, se notó una diferencia muy grande con Cinthia. Hay que mejorar muchos aspectos: la posición de los brazos, el paso básico, el movimiento de caderas. La acompañó muy bien a ella, pero no se lucieron los dos a la par", sostuvo Pampita, que los calificó con un cuatro.

"Martín, entiendo que no puedas con este ritmo porque es muy difícil para alguien que no sabe de baile. Voy a valorar el empeño que pusiste en la competencia. Está claro que trabajaron mucho", señaló Florencia Peña, que les dio un siete.

"Tendría que haber hecho una parte de acting para poder salvarlo y no dejarlo tan expuesto a Martín. Lo único que me gustó de la coreo fue lo que hizo ella", opinó Marcelo Polino, que los evaluó con un uno. ¿Irán a la sentencia?