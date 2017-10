Cortó con su novia y ella sumergió el auto en la pileta

Un ex banquero de Wall Street que no quería invertir en la empresa que quería fundar su pareja cortó la relación. Como respuesta, su ex novia sumergió su Mercedes Benz en la pileta que él tiene en su casa de las Bahamas.

Según indicó el sitio web The New York Post, una joven rusa quería que su novio le diera 50 mil dólares para comenzar con su propia agencia de marketing. Tras su negativa y posterior corte de relación, la mujer arruinó su Mercedes Benz S400.

El hombre vive actualmente en las Bahamas después de que haya servido como informante del FBI en una causa por una trampa bursátil de Wall Street en 2007.

"Vos dijiste que me ibas a ayudar a empezar mi negocio. Esas fueron tus palabras. ¿Ahora querés ser un inversor? Bueno, inversor, te tengo una sorpresa en tu jardín. Empezá con esta idea de inversión primero", le escribió la mujer a través de un mensaje.