Cristina bloqueó a Mirtha en Twitter y la diva la chicaneó

La ex Presidenta me bloqueó. Qué pena, el disenso es bueno.Igual puede suscribirse a https://t.co/V2RGcz7mqA y ver los platos de la #Mesaza pic.twitter.com/0L8r8lAo5x

"La ex Presidenta me bloqueó. Qué pena, el disenso es bueno. Igual puede suscribirse a Recetazas y ver los platos de la #Mesaza", publicó Mirtha con sarcasmo.

Se sabe que Mirtha Legrand adhiere al gobierno de Cambiemos, porque ella mismo lo expresó en sus programas. Por eso, la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner bloqueó a la conductora en la red social Twitter. Cuando Mirtha se dio cuenta de lo sucedido, uso el mismo canal para chicanearla.

