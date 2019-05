Cuál fue el regalo que Laurita Fernández le devolvió a Cabré

Laurita Fernández y Nicolás Cabré estuvieron juntos en la mesa de Mirtha Legrand, en un programa especial que condujo su hija Marcela Tinayre. Lejos del hermetismo del actor, la pareja compartió una divertida anécdota con todos los invitados de la mesa.

De acuerdo a lo que publicó el sitio de El Trece, la joven comentó: “Con el único regalo que por ahí me sentí mal fue con un perfume que no me gustó y se lo volví a regalar para que lo use él”, se sinceró Laurita, cuando Tinayre le consultó sobre los regalos que le había hecho Cabré.

“Es deplorable”, irrumpió Luis Brandoni. Ante el comentario del reconocido actor, la ex jurado del Bailando explicó que “me regaló el perfume y yo no le dije nada. Un día me preguntó ‘¿che, el perfume que te regalé?’….”.

Fue ahí donde Cabré interrumpió para dar su versión. “Tiene una historia esto porque el perfume que usa ella no se consigue más. Entonces fui a averiguar por ese y no estaba. Entonces pregunté si tenían uno parecido y como no me convencía fueron dos perfumes y le dije ‘tomá”, uno le va a gustar, pero no, con ninguno de los dos”, afirmó el actor.

“Ahí aprendí que nunca más un perfume”, sentenció entre risas el protagonista de Mi hermano es un clon, la ficción que se emitió por la pantalla de El Trece.

Distanciado de su perfil reservado, Cabré habló del inicio de la relación con Laurita y cómo lo manejaron para que no afecte lo profesional. “Cuando nosotros empezamos a estar juntos, dijimos ‘ nunca más vamos a trabajar juntos’”, reveló cuando fue consultado por la experiencia de Sugar, la obra que protagonizaron junto a Laurita y que permitió el presente sentimental.

Cabré y Laurita compartirán la obra Departamento de soltero y el actor confesó que antes que saliera a la luz la relación, intentaba “patear la idea de trabajar juntos, pero claramente era para ella”. “Y hoy verla en el escenario, con lo linda que es y con las cosas que hace, me da mucha alegría”, agregó.