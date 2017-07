Cultura Más Vos y Rally Cross en el autódromo

Según expresó a De 12 a 14 (El Tres) el director del autódromo, Mauricio Malano, se trata de un "evento particular", ya que a la competición se le agregará "el movimiento cultural y artistico" de Cultura Más Vos y FM Vida. Sugirió a los interesados en asistir que vayan "con tiempo de anticipación".

