D'Alessandro tras el cruce en lo de Mirtha: “Me dijeron que fui tibio”

El abogado Mauricio D´Alessandro se refirió a la polémica que suscitaron sus palabras durante el programa de Mirtha Legrand, en relación al movimiento Ni una Menos. El letrado consideró que fue malinterpretado y lamentó la reacción de las invitadas a la mesa. Incluso, aseguró que muchos amigos le reclamaron que había sido “tibio” al expresarse.

En diálogo con A Diario (Radio 2), el letrado se refirió al momento de tensión que protagonizó ayer en el programa de Mirtha Legrand que comenzó cuando Nancy Pazos dijo que Juan Darthés "es un violador". D'Alessandro tomó la palabra y le comentó: "Todavía no se sabe si violó. Podemos tener una visión, como tengo yo y tenemos todos, de repulsión a la actitud, pero todavía no tenemos una condena. La realidad es que también es cierto que el 'Ni Una Menos' tuvo una alta carga ideológica", expresó el abogado, que apareció con una venda arriba de su labio superior por el accidente que sufrió mientras paseaba a su perro.

Enseguida, se sumaron Teté Coustarot y María O´Donnel quien le pidió que explicara qué quería decir con “ideológica”. El letrado respondió “que detrás del tema de género se escondía una visión afín al gobierno "K"” pero aclaró que “hoy ya no pasa”. Luego, continuó el cruce en un tono algo subido.

“Se vivió una situación bastante violenta, no me entendieron, lo que planteaba es que hubo un barniz filo kirchnerista en el Ni una Menos que hizo que muchas se apartaran de muchas consignas, fue a una marcha y vi carteles contra el FMI, otro que pedía la libertad de Milagros Sala o de repudio a Mauricio Macri. Hubo un contenido ideológico contra el gobierno”, ahondó sobre su planteo expresado en la televisión. Luego, insistió en que que la supuesta inflitración K en el movimiento femenista dejó de existir con la iniciativa del Colectivo de Actrices Argentinas por el caso Darthés.

Tras asegurar que es amigo de las mujeres presentes en la mesa de Legrand, se refirió a María O´Donnell en particular: “Después del almuerzo salió con un video de repudio a Papa Noel porque es machista, ni quiero pensar en los tres Reyes Magos”, ironizó y agregó: “Hay un grado de locura en esta historia que no le hace bien a la sociedad”. Luego, contó que había hablado por teléfono con Nancy Pazos: “Ella lo tomó como lo que es, una discusión de personas grandes que quieren aportar”, dijo y lanzó: “Nancy salió ayer en un programa de canal 9 y terminó con una frase dura, dijo que a sus tetas se las había pagado su ex marido y ahora las disfrutaba su marido actual, entonces cuando hablamos le dije que no era bueno que hablara así porque iba a causar un desastre en las redes”.

Aún así, volvió a declararse “amigo” de ambas y también de Teté Coustarot, de quien señaló en tono de broma: “Creo que está enojada conmigo porque le gané en (el programa) Pasa Palabra”.

Luego, aseguró que tras el programa recibió “críticas porque me decían que debería haber sido más duro, que había sido tibio pero yo no sobreactúe hay que ser honesto porque en estas discusiones se nota la hilacha enseguida”.

Por último, se manifestó en relación a los escraches contra Darthés en Brasil: “Piden más venganza que justicia, lo de Darthés me da asco pero no lo hace culpable, quizás repudiable. Piden justicia pero quieren ejercerla a su manera”, terminó.