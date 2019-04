Dalma le contestó a Maradona tras acusar a Claudia de ladrona

Dalma Maradona respondió en las redes sociales el saludo de cumpleaños que le envió su padre, en el que acusa a su madre, Claudia Villafañe, de ladrona.

De acuerdo a lo que publica el sitio de El Trece, Diego había escrito en su cuenta de Instagram que "hay 50 rosas que nunca me aceptaste, pero vos para mí fuiste siempre la primera. Esto no pasa por el amor que yo sienta por vos, sino por lo que tu mamá me robó. Feliz cumpleaños Dalma".

El ex futbolista había compartido junto al polémico mensaje una foto de la infancia de su hija donde se lo puede ver alzándola en un vestuario de fútbol.

La actriz reaccionó e hizo su descargo en Twitter. "Otra vez más elegiré el silencio! Tengo una hija sana y ese es mi mejor regalo hoy! Soy muy feliz y solo quiero amor en mi vida! NADA MÁS! Gracias mamá por tanto amor, gracias sis, Benja, Andres, Loly, amigos y ROMA DE MI CORAZON! ¡AMOR O NADA!", escribió Dalma.