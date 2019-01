De Gianinna a Diego Maradona: "Fin para mí"

La relación de Diego Maradona con sus hijas Dalma y Gianinna tiene un antes y un después marcado por el inicio de la batalla legar del ex DT de la selección contra Claudia Villafañe, la mamá de ambas.

El derrotero incluye cruces varios y, también, algunos momentos de paz. Un nuevo capítulo se escribió el último fin de semana con la operación de Diego de una hernia hiatal.

Gianinna se quejó públicamente a través de Instagram Stories por haberse enterado de la cirugía a través de los medios.

Acto seguido, la ex del Kun Agüero manifestó su inquietud a través de las redes sociales pero ya no apuntó al entorno del Diez “por no haberle avisado” sino que fue más concreta.

“Puedo confirmar que quien tiene el título de mi papá está 0km y que todo volvió a la normalidad. Agradezco a Dios que estés vivo, ojalá esto también te lo muestren”, comenzó Gianinna en otra historia de Instagram.

Y continuó: “¡Sé feliz, te lo deseo de todo corazón! ¡Gracias por el abrazo de ayer, gracias por hacerte el boludo y operarte, gracias porque todo lo que pudiste hacer por mí, mi hermana y mi hijo ya lo hiciste! Los recuerdos no me los pueden borrar. Ojalá vivas mil años más y podamos volver a encontrarnos. ¡Te amo para siempre! Fin para mí”, cerró.

Por último, Gianinna se dirigió a la prensa: “Por favor, no me quemen más el teléfono. Esto es lo último que voy a decir”.