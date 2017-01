Del "bienestar" al “vivir bien": ¿Dónde queda el Primer Mundo?

Cuando Hinde Pomeraniec y Raquel San Martín comenzaron a escribir ¿Dónde queda el Primer Mundo? El nuevo mapa del desarrollo y el bienestar (Editorial Aguilar), Donald Trump era apenas un aspirante a la Casa Blanca y Hilary Clinton tenía más que chances de convertirse en la primera presidenta de los Estados Unidos.

Corría el 2014 y las autoras –Pomeraniec es licenciada en Letras, periodista, columnista de La Nación y conductora del noticiero internacional de la TV Pública; San Martín es periodista, Mtr. en Antroplogía Social y editora responsable del suplemento Ideas (La Nación)– daban el primer paso en torno a los posibles estándares que demarcarían la puerta de ingreso al Primer Mundo.

“Nos preguntamos cómo ese concepto (el de Primer Mundo) había cambiado a partir de la situación (o emergencia) de otros países”, señaló Hinde Pomeraniec en diálogo con Rosario3.com. En otras palabras, cómo los parámetros de pertenencia se habían desplazado de “ricos e industrializados” hacia aquellos capaces de garantizar el “vivir bien”.

“En países como los nuestros, venimos saldando deudas con el pasado pero todavía tenemos muchas deudas por saldar con el futuro. Nos gustó pensar en un libro que traiga como tema de discusión qué modelo de país queremos a futuro”, sostuvo la entrevistada.

Durante la escritura, las autoras asistieron a los cambios constantes y los "crujidos" de un mundo multipolar en redefinición.

"Nos gustó pensar en un libro que traiga como tema de discusión qué modelo de país queremos a futuro”

El resultado es un libro que cruza el registro periodístico con el ensayo. Se mueve entre las capturas en primera persona, citas, informes, datos estadísticos de organismos nacionales e internacionales y entrevistas a los fines de mostrar (y cotejar) las realidades de países como Noruega, Finlandia, China, Corea del Sur, Australia, Israel, Estados Unidos y Canadá. A este listado se suma también un capítulo dedicado a América Latina.

Cartografía de un mundo multipolar en cambio constante

“Cuando pensábamos en la nueva cartografía de países exitosos o que viven bien, lo que veíamos era que compartían una serie de indicadores que son los que señalamos al final del libro: la brecha pequeña entre ricos y pobres; la previsibilidad; el trabajo a largo plazo; el Estado que figura pero sin ahogarte y que se ocupa de que todos tengan acceso a los bienes esenciales, básicamente en el caso de salud y educación; la tolerancia en términos de género; y la democracia como sistema. Todo eso estaba desde el primer momento”, explicó Pomeraniec.

Claro que un mundo en "permanente work in progress” impuso tópicos que no estaban desde el comienzo, como el capítulo dedicados a los refugiados, o la relectura de un presente impensado, como la ya citada unción de Donald Trump como candidato.

“Eso ya nos había cambiado la perspectiva. Que un personaje como Donald Trump llegara a ser candidato te hablaba de otro mundo (...) Si, justamente Estados Unidos dejó de ser uno de esos países que una pensaba como Primer Mundo, es porque en él la brecha entre ricos y pobres aumentó. Una inequidad que está más cercana a lo que ocurre en América Latina”, abundó la también autora de Rusos. Postales de la era Putin.

Cruje, que algo queda

“Lo que está cambiando, o eso que está crujiendo, es algo en el orden del sistema, tanto en el presidencialismo como en el parlamentarismo. Vemos que empiezan los cuestionamientos en relación a la representatividad”, advirtió Pomeraniec para poner en la mesa "los plebiscitos que salieron al revés”, como el Brexit.

“¿Qué pasó ahí? ¿Quién o vio lo que tenía que ver? ¿Qué está queriendo decir la ciudadanía cuando vota de la manera en que vota?”, interrogó.

Parroquiales o globalizados; siempre desiguales

La brecha entre quienes tienen más y menos acceso al capital material, simbólico o a un sistema de salud –por citar algunas variables– no sólo organiza rankings entre países, sino que permite trazar espacios comunes entre los ciudadanos que los habitan.

En tal sentido, las autoras destacan que existe una proximdad entre los ricos (“una clase universitaria y con acceso a buenos trabajos”) de ciudades en apariencia distantes como Buenos Aires y Oslo, pero no ocurre lo mismos con los sectores más pobres: "La diferencia está en los que están más abajo".

“¿Cómo consolidar un nuevo país entre los que están desde siempre y lo que empiezan a llegar. Cómo se hace para que no aparezca el mal presagio del «choque de culturas»?”

Migrantes, refugiados y el “deber moral”

En el origen de Dónde queda…, la crisis de los refugiados no arrojaba las postales de muerte y dolor que llegarían después, a la par del dilema moral sobre el asilo y la posibilidad de articular cosmovisiones liberales, laicas y teocráticas.

“Durante mucho tiempo, el pensamiento más humanista o progresista puso el acento en tratar de darle espacio a la gente que salía de sus países”, sostuvo Hinde.

Sin embargo, “una vez en tierra” surge un nuevo escenario que es el de la integración: “¿Cómo consolidar un nuevo país entre los que están desde siempre y los que empiezan a llegar. Cómo se hace para que no aparezca el mal presagio del «choque de culturas»?”.

“Cuando se dice «por qué en Argentina estamos pidiendo que haya paridad parlamentaria por ley». Es muy sencillo: las listas no las arman las mujeres. Sin ley, no hubiera habido siquiera un cupo del 33 por ciento”

Género y número

A la hora de avanzar en torno a la situación de las mujeres en este mundo cambiante, Hinde destacó que hubo avances pero aún hay muchas cuestiones por resolver. Y por eso, “a algunas hay que pedirlas por ley, porque no aparecen naturalmente”: “Cuando se dice «por qué en Argentina estamos pidiendo que haya paridad parlamentaria por ley». Es muy sencillo: las listas no las arman las mujeres. Sin ley, no hubiera habido siquiera un cupo del 33 por ciento.”

Además, destacó la “toma de la calle de la ciudadanía” para reclamar por el cese de la violencia contra las mujeres –quien tiene en los femicidios de expresión máxima de brutalidad– en la marchas Ni una menos. Vivas nos queremos o el paro de mujeres en Polonia convocado en protesta contra un proyecto de ley que recortaba derechos, restringía el derecho al aborto y prevaí penas de cárcel para quienes lo practicaran.

El paro de mujeres –que ya reconocía antecedentes en otros paises– tuvo su réplica en Argentina cuando desde el colectivo #NiUnaMenos " y organizaciones sociales, colectivas y colectivos llamaron a vestirse de negro, cesar las actividades de 13 a 14 y salir a las calles en protesta por el crimen de Lucía Pérez, la adolescente de 16 años violada y asesinada en Mar del Plata. La convocatoria del último 19 de octubre buscó tanto para visibilizar la violencia contra las mujeres y como el ajuste económico que nos afecta con más fuerza