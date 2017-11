Desesperado pedido de ayuda de Natacha Jaitt por su papá

Natacha Jaitt se mostró angustiada y desesperada porque su padre necesitaba ayuda y la ambulancia para internarlo se demoró debido a un paro. También su hermano Ulises pidió ayuda por las redes sociales.

Envuelta en lágrimas, Natacha pidió ayuda en un video que subió a Twitter y en varios textos.

Mangaaaa de ladroneeeeeessss si mi mi papá se muereeeeeeeeee les destrozooooooo @PAMI_org_ar YA NO HABLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ESTA MURIENDOSEEEEEEEE pic.twitter.com/7lvvOpfq46 — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 15 de noviembre de 2017

“Hijos de la gran putaaaaaaa @PAMI_org_ar se me muere mi papá PORQUEEEE USTEDES No pagan a su genteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee juro que si muere voy a los tiros!!!!”, lanzó la conductora radial al no recibir respuesta de la Obra social de jubilados y pensionados.

“Acabo de hablar con la enfermera de mi papá… ¡está amarillo!! mañana tiene análisis… por favor di/os mío… ¡que no sufra!”, sumó.

De acuerdo a lo que los hermanos Jaitt contaron, su papá necesita estar en el Hospital Italiano porque allí se encuentra su historia clínica.

Tras los desesperados pedidos, Alberto fue trasladado al Sanatorio Güemes, donde fue atendido a pesar del Pami, contó Ulises. Los hermanos estaban esperando el parte médico.