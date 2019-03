Desvinculan a participante de un programa por comentarios inapropiados

Un participante de El gran premio de la cocina fue desplazado del programa por su conducta en relación a una compañera. Se trata de Eladio y su retiro fue anunciado ayer por la conductora del ciclo, Carina Zampini.

Según publicó el sitio El Trece, todo se originó en el programa del miércoles cuando Guada, una competidora, protagonizó una caída y Eladio realizó un comentario que, según sus propios compañeros del equipo verde, fue tomado como una burla.

“Ahora me siento bien. Estoy súper agradecida, no solo con mis compañeros sino con los del equipo rojo que se portaron muy bien conmigo. También a toda la gente de la producción que me hicieron sentir muy bien, muy acompañada”, comentó Guada, quien se vio afectada por la conducta de Eladio.

El equipo verde terminará la semana con un participante menos, pero el lunes se incorporará uno nuevo.