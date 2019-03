Detalles de la nueva vida de Victoria Vannucci

Victoria Vannucci cambió de vida tras separarse de Matías Garfunkel. Su abogada Ana Rosenfeld brindó detalles del presente de la modelo más cercano a la contemplación y no así a lo material.

De acuerdo a lo que informó el sitio Diario Show, la modelo sigue viviendo en Estados Unidos pero decidió alejarse de la ostentación. "Ya no se mueve con chofer y se levanta a la mañana para llevar a sus hijos al colegio", reveló Rosenfeld.

Según la revista Caras, la ex pareja comenzó a tener una fuerte crisis cuando se mudaron a Estados Unidos, lugar al que se exiliaron porque trascendieron imágenes donde se los veía cazando animales en África. La abogada de Vanucci, Ana Rosenfeld, dio más detalles: "La separación fue hace cinco meses, cuando lograron darse cuenta de que no eran felices".

La letrada detalló que desde entonces, Victoria “ya no se mueve con chofer, ahora maneja y lleva una vida más simple. Se levanta a la primera hora de la mañana para llevar a sus hijos al colegio, no cree más en la vida que tuvo. En los últimos años cambió, no la reconocerían si la cruzan por la calle, porque no sólo cambió espiritualmente, sino físicamente".

Por último, reveló que "Victoria optó por hacerse vegana y comer lo que cosecha en su huerta orgánica. Además, hace yoga y meditación".