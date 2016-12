Dieron por muerta a Britney Spears y Bob Dylan "le dio" el pésame

Sin embargo, no fue el único perfil usurpado. La misma suerte corrió la cuenta en la red social de Bob Dylan. En un apócrifo posteo, se leía "descansa en paz".

El hecho de que no hubiera confirmación empujó a pensar desde un principio que detrás de los mensajes se escondía el hackeo de la cuenta de Sony.

