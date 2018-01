Duras críticas de Mirtha Legrand al gobierno por la economía y las vacaciones

La diva de los almuerzos Mirtha Legrand realizó varias críticas al gobierno nacional por medidas en materia económica y por las vacaciones tomadas por los funcionario. Las declaraciones las hizo en Punta del Este, donde pasa los primeros días del año.

Según informó el sitio web InfoNews, Mirtha pidió al gobierno que tomen medidas para bajar la inflación. "La Argentina es un cuento de nunca acabar. Aumentan las tarifas, entonces a posteriori vienen las paritarias y aumentan los sueldos. Y luego se cierra el círculo porque vuelven a aumentar las tarifas. Esto es lo que produce la inflación tremenda que estamos teniendo. Lo primero que tiene que bajar el gobierno es la inflación que nos está devorando y que nos hace tanto daño. ¡Los sueldos no alcanzan", comentó.

Por otra parte, disparó contra la reforma previsional aprobada a finales de diciembre en el Congreso. "Es muy duro, terrible. Si yo fuera gobierno hubiera revertido esa medida y les quitaba algo a las petroleras y a las mineras, que tienen tantas subvenciones, y derivaba ese dinero a los jubilados. Es una lástima. Y, peor aún, en un país tan rico, tan maravilloso, la gente siempre pasa necesidades", señaló.

Además, dedicó unas palabras críticas sobre las vacaciones que se toman los funcionarios nacionales. "Debo decir que no me parece bien que el presidente esté veraneando tanto tiempo cuando el país está muy difícil. Yo no sé quién maneja el país en este momento. No entiendo cómo un gobernante se va de vacaciones. No es momento. Los funcionarios no se tienen que ir de vacaciones. Quédense aquí. Señores, enfrenten la situación, arreglen el país. Nosotros, los ciudadanos, estamos a la expectativa. Un gobierno es gerenciar, es una gestión, yo no me iría jamás si tengo una empresa y estoy pasando dificultades", sostuvo.