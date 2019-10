El humorista cordobés Carlos Alberto "El Negro" Álvarez contó que votará nuevamente a Mauricio Macri, candidato a presidente de Juntos por el Cambio, en las elecciones generales del 27 de octubre. Si bien indicó que "esperaba más" de la actual gestión, consideró que "no tiene que volver Cristina (Kirchner)".

"El gobierno de Macri no fue wow. Esperaba más. Pero me parece que no tiene que volver Cristina. Es mi pensamiento. Creo que Cristina lo va a manejar a Fernández. Para mí y para mucha gente va a ser así", manifestó el humorista en el canal América.

En otro tramo de la entrevista se mostró crítico con los planes sociales. "Yo cuando trabajaba de hijo, mi vieja me cortó los víveres. Y yo me las rebuscaba con la guitarra, vendiendo publicidad... Cuando vos tenés ganas de salir adelante, lo lográs. El otro día veía a un pibe de 25 años con un chiquito mangueando en un semáforo. Es vago, porque algo puede hacer", concluyó.