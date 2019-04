El cambio de género de la hijita de Charlize Theron

La actriz Charlize Theron sorprendió al mundo al contar sobre el proceso de transición de género de su hija Jackson. De perfil bajo, la sudafricana no suele ventilar su vida privada en los medios pero ante los rumores sobre sus hijas salió a contar la historia de Jackson.

“Ella me miró cuando tenía tres años y dijo: «¡No soy un niño!»” , reveló Charlize Theron sobre Jackson, la nena que adoptó en 2012 y que nació con genitales masculinos. En 2015 adoptó a August, otra niña.

La actriz se refirió a la transición de Jackson en el diario británico Daily Mail. "Tengo dos hijas hermosas. Mi trabajo es celebrarlas y amarlas, y asegurar que tengan todo lo que necesitan para ser quienes ellas deseen ser. Y haré todo lo que esté en mi mano para que mis hijas tengan ese derecho", dijo y agregó: “Nacieron como son y tienen que encontrarse a sí mismas mientras crecen. No es algo que tenga que decidir yo".

En la entrevista, la sudafricana también habló de la educación ofrecida por su madre. "Crecí en Sudáfrica, donde la gente vivía con medias verdades, susurros y mentiras y nadie se atrevía a decir nada de frente. Y a mí me criaron específicamente para no ser así. Mi madre me enseñó a alzar la voz".