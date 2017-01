El dolor de Amalia Granata: murió su cuñado

Luego de haber dado a luz a Roque, fruto de su relación con Leonardo Squarzon, Amalia Granata vive un momento de dolor: falleció su cuñado, como consecuencia de un infarto. Se trata Germán Sívori, el marido de su hermana Natalia. Tenía 44 años.

La modelo expresó su tristeza y los planes de acompañar a su hermana en una entrevista. "Sí, es cierto, esto es un horror. Estoy tratando de conseguir pasaje para irme a Rosario", aseguró Amalia a Radio Del Plata.

"No sé bien que es lo que pasó, lo que hablé fue con mi sobrino y Uma. Ahora le están haciendo una autopsia para saber qué pasó. Quizás pudo haber sido algo de estrés. Mi hermana lo encontró en el baño. No sé si se descompuso, al principio me dijeron que se había ahogado con el vómito. No quise preguntar tanto", dijo la periodista desde Punta del Este, donde se encontraba de vacaciones.

Además, contó que su hija Uma está ahora en la ciudad.