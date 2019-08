More Rial publicó una foto y un mensaje que despertaron la reacción de su padre Jorge, de Rocío, su hermana y hasta de Loly Antoniole. Se trata de una imagen de su infancia y un recuerdo de su madre adoptiva.

De acuerdo a lo que publicó El Trece, la cantante ha comentado varias veces sobre el maltrato de la que ha sido víctima junto a su hermana de parte de Silvia D’Auro, quien fuera la pareja de Jorge Rial en esa época. Hace un tiempo atrás, en una entrevista con el programa "Flor de tarde", More había sido muy categórica sobre este tema. “Yo no le digo mamá. Hace nueve años que para mí está muerta porque no apareció más. Me sentaba a mí al frente del televisor, porque mi hermana era más flaquita cuando era más chiquita, y me ponía Cuestión de Peso y me decía que yo iba a terminar así. Y si no era eso, postrada en una cama. Mi papá se enteró cuando se separaron. Ella nos decía que si se lo contábamos a papá nos iba a ir peor, que nos iba a pegar”, reveló.

Esta vez, la mamá de Francesco Benicio decidió retomar el tema con un mensaje desde su cuenta de Instagram, adonde compartió una serie de tiernas fotos de cuando era bebé, pero acompañadas por un duro mensaje.

“Sonreí nena, se necesita mucha locura para aguantar tanta mierda”, posteó, reforzando aún más la contradicción entre las imágenes y el texto.

Su papá Jorge Rial le puso un like al posteo, también su hermana Rocío. En cuanto a Loly Antoniale, su amiga y ex pareja de Rial, le escribió “Bebita”, en señal de apoyo a lo expresado por More.