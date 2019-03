El mal momento de Jimena Barón en una estación de servicio: “Sigo temblando”

Jimena Barón pasó un mal momento este domingo en una estación de servicio de Palermo, Buenos Aires. Según contó, un hombre la insultó cuando hacía cola para cargar nafta.

La actriz y cantante relató por Twitter el mal momento del domingo cuando un padre de familia se bajó de su auto para increparla porque se había equivocado de fila.

“Un hombre, con tres nenas hermosas en el auto y su mujer al lado, me insultó de arriba a abajo porque no vi que estaba en la fila para cargar nafta, le pedí que no me insulte y se terminó bajando del auto para decirme barbaridades en la cara enfrente de su familia entera”, comenzó Jimena Barón.

“Sí, puso freno de mano y se bajó del auto como para cagarse a piñas. Me la aguanté mientras miraba como las nenas a cinco centímetros me reconocían. Me ayudó la gente del ACA de Palermo. Sigo temblando. Así estamos”, cerró.