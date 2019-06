Francesco, el hijo de tres meses Morena Rial y nieto del conductor Jorge Rial, estuvo internado en el Hospital Finochietto. Ante una alta fiebre, la mamá lo llevó a un control y los médicos decidieron dejarlo en observación hasta este lunes por la tarde. Los primeros estudios arrojaron que tenía un cuadro gripal.

La joven tenía que asistir a los ensayos para el duelo de la salsa de tres junto a Charlotte Caniggia para el Súper Bailando 2019 pero no pudo hacerlo. La hija de Jorge Rial explicó en el programa de Marcelo Tinelli que debió estar con su hijo hasta que le dieran el alta, según Primiciasya.com.

Con el objetivo de bajarle la fiebre, los médicos decidieron el sábado a la noche que permaneciera internado. La salud del pequeño mejoró rápidamente y el lunes por la tarde le dieron el alta.

Por este motivo, durante los últimos días More no pudo ensayar junto a Charlotte y su partenaire, Agustín Reyero, y no tardaron en circular los rumores sobre su posible baja de cara al duelo. A pesar de todo, la joven se presentó al programa, lista para bailar.

"No iba a bailar porque tenía internado a Fran, pero ya le dieron el alta a la tarde. Ya está mejor", le dijo More a Tinelli, llevando tranquilidad sobre la salud del pequeño.

A pesar del esfuerzo de More por presentarse en el duelo, y de su buena relación con Charlotte Caniggia, el jurado no los salvó y quedaron sentenciadas "al teléfono".