El rosarino Gabriel Vaudagna Argango se convirtió, hace unas semanas, en el primer graduado del primer máster de flamenco de España.

El también bailarín, docente e investigador es autor de cuatro libros, tres de ellos sobre el flamenco: Pequeños diálogo sobre el flamenco, Post flamenco y Apuntes de clases. En la actualidad, su vida transcurre entre España y Argentina, donde da clases y ofrece espectáculos de flamenco.

En esta primera edición del Máster Interuniversitario en Investigación y Análisis del Flamenco se anotaron 250 personas. Tras un proceso de selección, 80 fueron aceptadas para cursar la primera edición, tres de ellos, extranjeros, entre los que se encontraba Gabriel.

Artistas destacados del flamenco como Arcángel, Eva Yerbabuena, María del Mar Moreno y Paco Cepero fueron algunos de los profesores de la primera edición del curso.

Algunas de las materias del cursado fueron “el flamenco desde las ciencias y las ciencias de la salud”, “las nuevas tecnologías aplicadas al flamenco” y “el flamenco como industria cultural”.

El máster tiene su inicio obligatorio en la Universidad de Cádiz, en Jerez de la Frontera, ciudad donde se desarrollan las asignaturas troncales.

Las materias restantes –prácticas y trabajo final (TFM)– se pueden realizar allí o en otras universidades asociadas, según la elección de los alumnos.

La Universidad de Cádiz coordina este máster presencial con las universidades de Córdoba, Huelva, Granada y la Pablo Olavide de Sevilla.

Desde la primera de las instituciones, destacan que el máster ofrece el primer título con validez y reconocimiento oficial en todo el territorio español y en otros países dedicado al flamenco, Patrimonio inmaterial de la humanidad.

“Estaba viajando a España para estudiar danza y me enteré, por una investigadora, que iban a lanzar este master. Me inscribí y quedé seleccionado”, explicó Gabriel sobre su experiencia.

Asimismo, Vaudagna Arango contó que tuvo ayuda económica del Gobierno de Santa Fe “ya que el Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia aportó una parte de la matrícula”. En tanto que la carrera se completó con una beca de la Universidad de Granada.

“Fue una experiencia muy interesante, donde conocí investigadores y artistas que me ayudaron a profundizar mi conocimiento sobre el flamenco”, abundó.

Sobre su pasión por el flamenco, Gabriel reveló que viene investigando “desde hace años, no solo me gusta bailar y dar clases, siento que hay información que nos falta a la hora de poner en práctica el flamenco. Esa necesidad es la que me llevó a seguir estudiando”.

“Algunos compañeros se resistían a tener extranjeros como compañeros del master de flamenco, con la idea de que los de afuera vienen a apropiarse de todo. Pero la mayoría de los profesores estaban interesados en la mirada externa, no tenían prejuicios. Esto fue muy interesante y me daba la posibilidad de validar mis conocimientos y debatir con ellos”, reseñó sobre su experiencia como “estudiante extranjero.

Además de haber sido seleccionado para cursar, Vaudagna Arango ostenta y segundo crédito: “Fui el primero que se presentó su tesis y se graduó, fue una emoción muy grande”.

Ayudó que tuve claro ya a mitad del master cuál sería mi tema para trabajar –comentó–. Quería investigar sobre el cuerpo del baile. Me llamaba la atención que la mayoría de escritos sobre flamenco no nombran al cuerpo, como sí lo hacen en danza contemporánea o ballet clásico. Si bien tuve algunas trabas, logré superarlas y pude presentarme en el primer llamado y me recibí. Diez días después se presentaron otros cuatro compañeros y el grueso de los estudiantes posiblemente se presente recién ahora en septiembre”.