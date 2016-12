Emotiva carta de Nico Vázquez a su hermano: “Nada será igual"

A una semana de la muerte de Santiago, Nicolás Vázquez compartió una conmovedora carta en las redes dedicada a su hermano menor, que falleció el último viernes, a los 27 años, mientras se encontraba de vacaciones en Punta Cana.

“Nada será igual después de vos”, se lee en uno de los párrafos.

“«Cuando las lágrimas caen por tu rostro, cuando pierdes algo que no puedes reemplazar, cuando amas a alguien, pero se va. Podría ser peor? Las luces te guiarán a casa y encenderán tus huesos. Y yo intentaré arreglarte». «Fix you» siempre fue tu canción favorita y una de las mías, porque en casi todo éramos iguales. Ahora que no estás, la entiendo más. Si vos sonreías, yo más. Si a vos te dolía, a mí también. Todo era juntos y sin parar de amar. No se está haciendo fácil hermano, ni lo será. Se me hace difícil no tenerte”, comienza la carta.

El texto que el conductor de Como anillo al dedo subió a Instagram y Twitter, comienza con parte de la letra “Fix you”, la canción de Coldplay.